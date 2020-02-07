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تعرف على حقيقة إنشاء محافظة ثالثة بسيناء

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:15 ص
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خالد فودة - محافظ جنوب سيناء
خالد فودة - محافظ جنوب سيناء
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن حقيقة إنشاء محافظة وسط سيناء، مشيرا إلى أن ما تردد بشأن اقتراب صدور قرار جمهوري، بإنشاء محافظة ثالثة بسيناء غر صحيح.

وقال "فودة" إنه كان هناك حديث عن تقسيمات إدارية جديدة، ولكن لم تخرج للنور بعد، معلقا: "كانت مجرد أراء، وده كان من 4 سنوات".

وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه يؤيد وجود محافظ ثالثة بسيناء، خاصة وأن المساحة شاسعة، معتبرا أن وجود محافظة ثالثة يعد إضافة كبيرة، ولكنه قرار يخص القيادة السياسية، والوضع على الصورة الحالية مستقر.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه لا يوجد قرار جمهوري بهذا الأمر، حيث أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل، منوها بأن محافظة جنوب سيناء تشهد كل يوم أمر جديد.
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الكلمات المفتاحية

محافظة شمال سيناء محافظة ثالثة سيناء تقسيمات إدارية

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