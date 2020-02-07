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انتظام في الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:04 ص
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سيولة مرورية
سيولة مرورية
داليا عادل
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح يوم الجمعة حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
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الكلمات المفتاحية

مرور سيولة مرورية المرور إدارة المرور

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