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"تي – 34" يفوز بجائزة أفضل فيلم روسي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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اقتنص فيلم "تي – 34" جائزة "بلوكبستر" لأحسن فيلم روسي من حيث إيرادات شباك التذاكر.

وهي جائزة أسستها مجلة "كينو بزنس سيغودنيا" (بزنس السينما اليوم) المتخصصة في إنتاج الأفلام.

ويروي فيلم  "تي – 34" من إخراج أليكسي سيدوروف، قصة هروب رجال الدبابات الروس من الأسر الألماني إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وأقيمت مراسم منح الجائزة خلال فبراير في فندق "أزيموت أولبيك" بموسكو.

ونال فيلم "ثلاثة عملاقة ووريثة العرش" من إخراج قسطنطين برونزيت جائزة أفضل فيلم روسي للرسوم المتحركة بعد أن جنى 603 ملايين روبل. أما جائزة "بلوكبستر" لأنجح فيلم روسي خارج روسيا فنالها فيلم "الصعود" من إخراج، أنطون ميغيرديشيف، الذي جنى 15 مليون دولار في دور السينما الأجنبية.

ومنح الفيلم الأمريكي "الكتاب الأخضر" من إخراج بيتر فاريلي جائزة رئيس تحرير المجلة.

يذكر أن جائزة "بلوكبستر" نالها الأعوام الماضية منتجو الأفلام، فيودور بوندارتشوك بن سيرغي بوندارتشوك الحائز جائزة الأوسكار عام 1966، قسطنطين أرنست، رئيس تحرير القناة التلفزيونية الروسية الأولى، أنطون زلاتوبولسكي وغيرهم.





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