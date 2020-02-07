جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة روما ضد بولونيا

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020، أبرزها مباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي، ومباراة الفيصلي ضد الشباب في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"





روما ضد بولونيا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"





ألافيس ضد إيبار، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ16"





العين ضد الشارقة، تقام المباراة في تمام 6:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"





أبها ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





الحزم ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





الفيصلي ضد الشباب، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.