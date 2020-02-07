ميريام فارس ترد على تقليد شاكيرا لها





ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على الحملة التي أطلقها متابعيها دعما لها مؤكدين أن النجمة العالمية شاكيرا تقلدها، بطريقة غير مباشرة، بإعادة نشر تغريدات محبيها، والتي تضمنت فيديو نشره أحد المعجبين يقول إن شاكيرا تقلد ميريام.





واعتبر البعض أن الفنانة اللبنانية أرادت التأكيد على كلام المعجبين بهذه الطريقة خاصة أنها علقت على أحد الفيديوهات قائلة: "توارد أفكار".





كان جمهور ميريام فارس، أكد أن الفنانة العالمية شاكيرا تقلد الاستعراضات التي تقدمها الفنانة اللبنانية، موضحين أن النجمة العالمية شاكيرا قلدتها بالرقص مؤخرا.





كانت شاكيرا اللبنانية الأصل حسمت مؤخرًا الجدل حول الزغرودة التي أطلقتها في حفل السوبر بول الأمريكية قبل يومين، حيث نشرت بنشرها مقطعا مصورا من الحفل يضم لقطتها الشهيرة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "أود أن أشكر كولومبيا على منحها لي إيقاعات مابالي وشامبيتا والسالسا والأفرو كاريبية، التي سمحت لي بإحياء حفل "السوبر بول" الذي حلمت به منذ أكثر من عقد". الفجر الفني

وأشعلت شاكيرا، ليلة السوبر بول الأمريكية، بزغرودة خلال الحفل الذي شاركتها فيه الغناء المغنية العالمية جينيفر لوبيز.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله شاكيرا وهي تزغرد، بكثافة كبيرة، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم باعتزاز شاكيرا بأصلها اللبناني والعربي.

وتصدرت شاكيرا، منذ الأمس وزحتى الآن ريند موقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها أمس الأحد 2 فبراير الجاري

وتألقت شاكيرا وجينفر لوبيز كذلك في حفل السوبر بول الأمريكية حيث أشعلتا أجواء المنافسة بين الفرق من خلال استعراضات عالمية تناسب الحدث الضخم.

ولدت نجمة كولومبيا في 2 فبراير1977 بمدينة بارانكولا كولومبيا داخل عائلة فقيرة فوالدها تنحدر أصوله إلى لبنان ووالدتها من كولومبيا، وأصبحت شاكيرا في سنوات قليلة واحدة من أشهر المطربات في العالم، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات شاكيرا.



















