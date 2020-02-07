عاجل.. برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة نجمه

كشف برشلونة عن تطور جديد بشإن إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق.





وقال النادي الكتالوني في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "سيخضع ديمبلي لعملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل في توركو في فنلندا للتعافي من الإصابة بتمزق في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، بعد نهاية الجراحة سيتم تقديم تقرير طبي جديد يتضمن الفترة المتوقعة لغياب اللاعب عن المباريات".





وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا بأن فترة غياب ديمبلي قد تتراوح بين 4 و5 أشهر وبالتالي لن يشارك مع برشلونة مرة أخرى هذا الموسم.





وأعلن برشلونة الإسباني بالأمس أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم هجوم الفريق تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن قبل أربع شهور من بطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.





وكشف برشلونة في بيان رسمي له أن الفحوصات التي خضع لها الفرنسي عثمان ديمبلي أظهرت إصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن.





وذكر البيان أن ديمبلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الإثنين علمًا بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 نوفمبر الماضي.





وأوضح البيان أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا عانى سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى البلوجرانا قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدف وحيد.





وأشار البيان إلى أن الشك يحوم حول مشاركة ديمبلي مع فرنسا بطل كأس العالم 2018 في بطولة كأس أمم أوروبا في الصيف المقبل لأن هذا النوع من الإصابة غالبًا ما يحتاج إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.



