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الريال ينافس بقوة وليفربول في الصورة.. من يفوز بخدمات مبابي في الصيف ؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:56 ص
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مبابي
مبابي
علي خلاف
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اشتد الصراع بين العملاقين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ريال مدريد يغري مبابي بمبلغ ضخم
وفي سياق متصل يخطط فريق ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة قوية لنظيره ليفربول الإنجليزي في معركة الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لخطفه من صفوف باريس سان جيرمان وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية التي تحدثت عن عرض الملكي الضخم للفوز بخدمات الموهبة الفرنسية الشابة.

وأشارت التقارير في إسبانيا إلى أن ريال مدريد سيكون على استعداد لدفع مبلغ يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

خلافات الفرنسي مع إدارة باريس تجعل رحيله وارد بقوة
ويُعد كليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا واحدًا من أكثر اللاعبين المطلوبين من أكبر الأندية العالمية، لما يمتلكه من إمكانات مميزة للغاية وحاليًا بات مستقبله أقرب للرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل الخلاف العام بين مبابي والمدير الفني الألماني توماس توخيل إلى انتشار العديد من التقارير التي تؤكد احتمالية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وسيكون أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي مترددين بشدة في خسارة مبابي الذي انضم من موناكو مقابل 166 مليون جنيه إسترليني، لكن الخلاف الحالي بينه وبين المدير الفني يشير إلى أن كل شيء ليس جيدًا في معسكر باريس سان جيرمان.

ليفربول يرغب في ضم الموهبة الفرنسية
وعلى الجانب الآخر يرغب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في ضم الموهبة الفرنسية كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهوا الأمر الذي سيجعل ليفربول أقوى في الهجوم بامتلاكه لاعبًا مثل مبابي رفقة الثلاثي محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

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مبابي الان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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