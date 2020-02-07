الرئيس السابق لشعبة المستوردين يكشف عن تأثير "كورونا" على مصر



وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مش بالكلام" المذاع على فضائية "المحور"، أن إجازة العيد الصيني ستنتهي يوم 15 فبراير وحتى هذا الوقت لن نشعر بأي تأثير على الاقتصاد نظرا لأن الدول التي تستورد من الصين لديها المخزون الكافي من السلع التي تستوردها.



وأوضح الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية أنه إذا استمر السيناريو الأول بتفشي الوباء ستتعرض باقي الدول لأزمة، ومصر من ضمن هذه الدول، لأن واردتنا من الصين تبلغ 80%، وهي عبارة عن مستلزمات إنتاج وقطع غيار وسلع وسيطة، مشيرا إلى أن المخزون لا يكفي أكثر من 3 أشهر.





وتابع: السيناريو الآخر والمتوقع هو أن الصين تكرس كل جهودها للقضاء على الفيروس، لأنه إذا انتشر أكثر سيكون ضربة قاصمة للاقتصاد الصيني على مستوى العالم وهناك مجهود كبير يبذل للقضاء على هذا الفيروس.

قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه بالنسبة للتأثير المتوقع لأزمة فيروس كورونا فهناك سيناريوهان، الأول "إذا استمر انتشار الوباء وحالة الفزع بالشكل الذي نراه وهو مبالغ فيه سيتأثر الاقتصاد العالمي لأن الصين من أكبر الدولة المصدرة لكل أنحاء العالم خاصة وأن حجم الصادرات الصينية يتخطى 4 ترليون دولار".