مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020، أبرزها مباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي، ومباراة الفيصلي ضد الشباب في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"





روما ضد بولونيا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"





ألافيس ضد إيبار، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ16"





العين ضد الشارقة، تقام المباراة في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"





أبها ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





الحزم ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





الفيصلي ضد الشباب، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.



