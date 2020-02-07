هدد الأمريكيين بتفجيرات دموية.. من هو قاسم الريمي الذي اغتالته الولايات المتحدة؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قاسم الريمي، في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية.



ووصف "ترامب" في بيان له، الزعيم الإرهابي بأنه ساهم في ممارسة تنظيم القاعدة "قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا". فمن هو قاسم الريمي؟



تعلم على أيدي مصريين

ولد قاسم عبده محمد أبكر أو قاسم يحيى مهدي الريمي، ويُلقب بـ"أبو هريرة الصنعاني"، في 5 يونيو عام 1978، ودرس الابتدائية في مدرسة الأمل التي كانت حينها عبارة عن مبنى شعبي مكون من فصلين، على يد معلمين مصريين.



اغتيال السفير الأمريكي

تورط في اغتيال السفير الأمريكي في اليمن، وحُكم عليه بالسجن 5 أعوام، ولكنه هرب من السجن في اليمن بعد عام واحد، برفقة "ناصر الوحيشي".



تأسيس تنظيم القاعدة

بعد عام واحد من هروبهما (في عام 2007)، أعلنا عن تأسيس تنظيم القاعدة في اليمن، وتولى مسؤولية قيادة التنظيم بعد مقتل "الوحيشي"، الذي قتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.



أدرجته الولايات المتحدة في عام 2010 على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، بسبب مشاركته في تمويل عمليات تنظيم القاعدة.



رسالة تهديد للولايات المتحدة

بث "الريمي" رسالة صوتية عام 2013، على الانترنت، حذر فيها الشعب الأمريكي من أن تفجيرات بوسطن كشفت عن هشاشة الأمن الأميركي وأظهرت أن تصنيع القنابل بات في متناول أي شخص، مطالبا المسلمين في الولايات المتحدة بما وصفه بـ"الدفاع عن دينهم".



أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن تصفيته، الأمر الذي ضربة قاصمة للتنظيم المتطرف.