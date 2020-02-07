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وزير سابق: السيسي منذ اللحظة الأولى يهتم بكرامة المصري

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:52 ص
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حلمي النمنم
حلمي النمنم
أشرقت حفني
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قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى مسؤولية البلاد في عام 2014، أكد على أهمية الحفاظ على كرامة المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معارك الدولة وحربها على الإرهاب تؤكد اهتمام السيسي بحياة المصريين في الداخل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي من اللحظة الأولى، كان لديه تصور للمصريين فى الخارج تمثل فى أن يكون لهم حق التصويت بالانتخابات، ومشهد إعدام دواعش ليبيا للمواطنين المصريين، ورد الطيران المصري عليهم في أقل من 24 ساعة، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، بالإضافة إلى استحداث وزارة الهجرة لحماية المصريين بالخارج.
وتابع: الدولة المصرية استدعت الجالية المصرية من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، وتم تخصيص مستشفى كاملًا لهم، ولا يوجد دولة في العالم فعلت ما فعلته مصر مع رعاياها في الصين، مضيفا: مشهد عودة الصيادين المصريين من اليمن، أيضا يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، واهتمام الدولة انصب فقط على استعادة أبنائها بغض النظر عن صعوبة الظروف والأوضاع.
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الكلمات المفتاحية

عودة الصيادين المصريين انتشار كورونا

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