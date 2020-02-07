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ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع نجم بروسيا دورتموند الأول

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:16 ص
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بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
علي خلاف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل إدارة ريال مدريد لاتفاق شفهي مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني للانتقال لصفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021.

هالاند يخطف أنظار الميرنجي
وخطف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني أنظار إدارة ريال مدريد، وعلى الرغم من صغر سنه، 19 عامًا، فإنه يمتلك معدل تهديفي مذهل مع الفريق الألماني بعدما سجل 8 أهداف في أول 4 مباريات مع أسود الفيستيفاليا، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يحقق هذا الإنجاز.

أهداف سجلها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند
وخلال النصف الأول من الموسم مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، سجل هالاند 24 هدفًا في 22 مباراة، وتمكن بوروسيا دورتموند من الظفر بخدماته مقابل 20 مليون يورو، وهو رقم مثير للسخرية مقارنةً بالمبالغ الكبيرة التي يتم دفعها حاليًا من قِبل أي لاعب صاحب موهبة.

الشرط الجزائي طريق ريال مدريد للتوقيع مع نجم بروسيا دورتموند
ووفقًا للتقارير الواردة من صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن هناك بند في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند سيؤدي إلى تفعيل الشرط الجزائي في عقده تلقائيًا بحلول صيف عام 2021، وهو ما سيمح له بالرحيل لأي فريق مقابل مبلغ محدد يبلغ 75 مليون يورو.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن فريق ريال مدريد هو المرشح الأول للحصول على توقيع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني حيث أن هناك اتفاق شفهي من جانب هالاند بإعطاء الأولوية للفريق الملكي في حال وجود توقيع محتمل لانتقال الاعب لصفوف الملكي خلال صيف 2021.

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