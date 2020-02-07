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محافظ دمياط عن عودة الصيادين المصريين من اليمن: "مفاجأة للأهالي"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:46 ص
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منال عوض
منال عوض
أشرقت حفني
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن جميع أبناء المحافظة كانوا سعداء بعودة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن، معلقة: "عودتهم كانت مفاجأة للشارع الدمياطي لأنهم اعتادوا خلال السنوات الماضية مثل هذه الحوادث وعدم عودة الصيادين مرة أخرى".

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن القيادة السياسية اهتمت بهذه القضية بشكل كبير، وكانت تتابعها على مدار اللحظة.

وأوضحت محافظ دمياط، أن المحافظة ستتعاون مع وزارة النقل لوضع بعض الأجهزة في المراكب الكبيرة والصغيرة، للاطمئنان على الصيادين المصريين حينما تخرج المراكب خارج الحدود وسيتم بحث أسعار هذه الأجهزة خلال الأسبوع القادم.
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الكلمات المفتاحية

محافظ دمياط عودة الصيادين المصريين اليمن

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