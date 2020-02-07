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غضب داخل باريس سان جيرمان بسبب نيمار

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:53 ص
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نيمار
نيمار
أحمد عصام
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نشبت حالة من الغضب لدى مسئولي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعات الماضية بسبب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي بعد تفكيره في الرحيل عن النادي.

وأشارت تقارير إيطالية حسب توتو سبورت، إن نيمار دا سيلفا مازال يفكر في الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وارتداء قميص البارسا مجددا.

وكان قد اقترب نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، ولكن فضل النادي عدم رحيل اللاعب البرازيلي بعد عدم تقديم عرض مالي قوي يرضيه الفريق.

وتعاقد فريق باريس سان جيرمان مع نيمار دا سيلفا في صيف موسم 2017 بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريق برشلونة.

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