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"يا روقانك" للهضبة تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:47 ص
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بوابة الفجر
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اقترب برومو أغنية "يا روقانك" للمطرب الهضبة عمرو دياب، من حصد نصف مليون مشاهدة قياسي منذ طرحه بيوتيوب في 2 فبراير الجاري. 

ولاقى الإعلان الترويجي للأغنية إعجاب جمهور الهضبة، حيث علق أحدهم قائلًا: "أذكي مطرب أقسم بالله"، كما علقت أخرى: "لما البرومو حلو كده اومال الأغنيه إيه بقى". 

يذكر أن الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، على موقع فيسبوك برومو أغنية "ياروقانك" ثالث أغنيات البوم الهضبة الجديد "سهران".

الأغنية من كلمات احمد المالكي ولحن محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور.

كان عمرو دياب، أعلن طرح ألبومه الجديد يوم ١٢ فبراير الجاري، حيث يضم ١٢ أغنية جديدة تمامًا لم يسبق طرحها من قبل.

ومن المرتقب أن يحيي الهضبة حفلًا كبيرًا بمركز المنارة للمؤتمرات اخر الشهر الجاري احتفالا بصدور الألبوم.




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