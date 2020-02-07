مستشفى بهية: الكشف المبكر يجعل سرطان الثدي مثل "دور برد"



وأضاف حمدي، خلال استضافته، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب على المرأة الاهتمام بصحتها خاصة بعد بلوغها 40 عاما، لافتا إلى أن الاكتشاف المبكر للمرض يساهم في الوصول بنسب الشفاء لـ 98% وكأنه دور برد، وذلك طبقا لنسب الشفاء العالمية والتي تحققها مستشفى بهية.



وأوضح نائب رئيس مستشفى بهية، أنه بحلول شهر مارس القادم سيتم الاحتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل 120 ألف سيدة مصرية، وحوالي 112 ألف سيدة لم يكن لديهن أي مرض و8000 سيدة يتلقون العلاج واقتربن من الشفاء.

قال المهندس ماجد حمدي، نائب رئيس مستشفى بهية، إن المستشفى معني بصحة المرأة وخاصة سرطان الثدى، لافتا إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لمواجهة السرطان تعمل المستشفى على نشر التوعية بالمرض من خلال تنظيم ندوات أو الحديث في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية سيدات مصر بضرورة الكشف المبكر.