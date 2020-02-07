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سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:12 ص
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السفير الصيني لدى القاهرة
السفير الصيني لدى القاهرة
أشرقت حفني
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قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو لي تشانج، إن بلاده لديها خبرة في التعامل مع انتشار الفيروسات مثلما حدث في عام 2003، وتعاملت مع فيروس السارس.

وأضاف السفير الصيني، خلال استضافته مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن فريق عمل الخبراء الصيني المختص ببحث أسباب ظهور فيروس كورونا، أشار إلى أنه من المرجح أن يكون فيروس كورونا الجديد ظهر وانتقل من الخفاش للإنسان ولكن الطريقة التي تم نقل الفيروس من الخفاش للبشر لم نعرفها تحديدا حتى الآن.

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة من العلماء الصينين لبحث توفير لقاح لعلاج هذا الفيروس وتعاون دولي مثمر، معلقا: نحن على ثقة في إننا سننجح في تطوير لقاح جديد لمواجهة فيروس كورونا بما يساعد في تعزيز السلامة الصحية للشعب الصيني وكل شعوب العالم.
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كورونا السفير الصيني الخفاش أخبار

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