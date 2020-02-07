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مصطفى بكري يفتح النار على أردوغان (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:18 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
أشرقت حفني
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ليبيا تعد عمقًا إستراتيجيًا لمصر، وأي مؤامرة تستهدف ليبيا فإنها تؤثر على مصر، ومؤامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تتصاعد يومًا بعد يوم كانت تعمل على نقل الدواعش من شمال سوريا لطرابلس ومصراتة وهي جريمة يحاول العالم كله وقفها.

وأضاف بكري، خلال حلقة اليوم، من برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجميع يثق في صمود الجيش الوطني الليبي في وجه هذه المؤامرة، وأن العالم سيتحرك ضدها، مشيرا إلى أن استمرارها بهذا الشكل لن يدوم.

وأوضح الإعلامي، أن هناك مؤشرات عالمية بشأن دعم دول الجوار لجهود ليبيا لوقف هذا المخطط، وهناك رفض لمؤامرة أردوغان لنقل الدواعش لمدن ليبيا، مضيفا: "أردوغان رجل ليس لديه حدود في التآمر وقطر تدعمه وتموله والمؤامرة أكبر مما يتصورها أحد".
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري ليبيا أردوغان

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