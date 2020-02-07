Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد التسجيل في الأهلي.. أبرز أرقام على جبر هذا الموسم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:20 ص
Advertisements
على جبر
على جبر
محمد جمال
Advertisements
قدم على جبر مدافع فريق بيراميدز مباراة قوية أمام النادي الاهلى، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهي بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وسجل جبر مدافع منتخب مصر وبيراميدز الهدف الوحيد لفريقه فى مرمي حارس الاهلى محمد الشناوي، بعد إستغلال ركلة ركنية فى بداية الشوط الثانى وحاول اللاعب فى كل الكرات الثابتة تهديد مرمي الأحمر، ليستغل الميزة التى يتمتع بها فى إستغلال الكرات الثابتة.

وشارك المدافع الدولي هذا الموسم فى 17 مباراة مع بيراميدز من بينهم 6 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل هدف وحيد فى مرمي الاعلي، ليغازل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري خاصة انه أحد اللاعبين الذى بالطبع يتابعه الجهاز الفنى بسبب كونه أحد اللاعبين الأساسيين فى صفوف الفراعنة فى عهد المدرب الأرجنتيني السابق هيكتور كوبر والذي شكل ثنائية دفاعية قوية مكونة من أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى وعلى جبر لسنوات طويلة.

وآسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتى أقبمت اول امس بأحد فنادق القاهرة على مواجهة نتزسطة لفريق بيراميدز أمام زاناكو الزامبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلى وبيراميدز على جبر الان على جبر الشوط الاهلي وبيرميدز الاهلي وبيراميدز الان الاهلي وبير الاهلي

أخبار تهمك

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 8 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 9 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 8 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 9 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 6 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أخرهم أحمد علاء .. أخطاء "فادحة" للمدافعين تسببت في أهداف "ٌكارثية" بالدوري المصري

نجوم الدوري المصري يداعبون أجيري:"نظرة يا صاحب النظرة"

خبر سار لجماهير الزمالك

٣ حلول في الزمالك لتعويض غياب فرجاني ساسي

جروس للاعب الزمالك: "بتجري كأنك عندك 40 سنة"

ثنائي الزمالك يشكو كريستيان جروس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status