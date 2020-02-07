بعد التسجيل في الأهلي.. أبرز أرقام على جبر هذا الموسم

قدم على جبر مدافع فريق بيراميدز مباراة قوية أمام النادي الاهلى، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهي بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.





وسجل جبر مدافع منتخب مصر وبيراميدز الهدف الوحيد لفريقه فى مرمي حارس الاهلى محمد الشناوي، بعد إستغلال ركلة ركنية فى بداية الشوط الثانى وحاول اللاعب فى كل الكرات الثابتة تهديد مرمي الأحمر، ليستغل الميزة التى يتمتع بها فى إستغلال الكرات الثابتة.





وشارك المدافع الدولي هذا الموسم فى 17 مباراة مع بيراميدز من بينهم 6 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل هدف وحيد فى مرمي الاعلي، ليغازل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري خاصة انه أحد اللاعبين الذى بالطبع يتابعه الجهاز الفنى بسبب كونه أحد اللاعبين الأساسيين فى صفوف الفراعنة فى عهد المدرب الأرجنتيني السابق هيكتور كوبر والذي شكل ثنائية دفاعية قوية مكونة من أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى وعلى جبر لسنوات طويلة.





وآسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتى أقبمت اول امس بأحد فنادق القاهرة على مواجهة نتزسطة لفريق بيراميدز أمام زاناكو الزامبي.



