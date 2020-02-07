نجم آستون فيلا مطلوب في إسبانيا

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام قطبي برشلونة وريال مدريد بجاك جريليش نجم خط وسط أستون فيلا الإنجليزي بضمه بعد نهاية الموسم الحالي وذلك بعد تألقه في الأسابيع الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن جريليش يعتبر من أهم النجوم في إنجلترا في الفترة الحالية وهو ما لفت إليه أنظار أكثر من ناد في مقدمتها مانشستر يونايتد وليفربول.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم جريليش لكن ناديي برشلونة وريال مدريد قد يؤجلان حسم الصفقة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن هناك اهتمامًا من طرف عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة لضم جريليش البالغ من العمر 24 عامًا ولكنهما سينتظران حتى نهاية الموسم قبل أن يحسما قرارهما النهائي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة وريال مدريد يرون أن الانتظار حتى نهاية الموسم قد يكون مفيدًا لهما، حيث إنه في حالة هبوط أستون فيلا إلى الدرجة الأولى الإنجليزي ربما قد تنخفض قيمة جريليش مما سيكون من السهل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن جريليش سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى وهو القائد الحالي لأستون فيلا الذي يقوده المدير الفني دين سميث.



