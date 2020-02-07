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"المرارة اتفقعت وشيلتها".. أول ظهور لصبري فواز بعد خضوعه لجراحة عاجلة (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:20 ص
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بوابة الفجر
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نشر الفنان صبري فواز، قطع فيديو له من داخل المستشفى بعد خضوعه لجراحة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

ومازح صبري، الجمهور في الفيديو قائلًا: "جلطة وانجلطنا، مرارة وشيلناها، إيه تاني؟".

ومن المقرر أن يعود صبري فواز، لاستئناف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، عقب تماثله للشفاء.

"أسود فاتح" بطولة كل من هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، ورجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نبيل نور الدين، حنان سليمان، فراس سعيد، نانسى صلاح، ناصر سيف، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية كل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.


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الكلمات المفتاحية

منوعات ممثل فنان صبري فواز جراحة

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