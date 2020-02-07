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مفاجأة.. جوارديولا يسخر من بيريز بسبب نجم مانشستر سيتي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:56 ص
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جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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قام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بالسخرية من رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جوارديولا يستعد لمواجهة ريال مدريد مرة أخرى وهذه المرة مع مانشستر سيتي في دور 16 من دوري ابطال أوروبا في مواجهتين في فبراير الحالي ومارس المقبل لتحديد المتأهل لدور الثمانية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع دي بروين نجم مانشستر سيتي من أجـل تدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي في السنوات المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"لو كان ريال مدريد يريد التعاقد مع دي بروين فليتصل بي فلورنتينو بيريز".

واختتم جوارديولا تصريحاته عن ذكرياته في دوري أبطال أوروبا قائلا :" الهزيمة الأقسى كانت برباعية دون رد مع بايرن ميونخ، أتحمل كل اللوم في ذلك اليوم، لم نتمكن من اللعب بطريقتنا المعهودة وكان فريقاً عظيماً".

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