عاجل.. الزمالك يكشف مفاجأة عن قيمة عقود لاعبيه.. وسعر خيالي لمصطفي محمد (فيديو)

أعلن المشرف على الكرة فى نادى الزمالك أمير مرتضى منصور، أنه يوجد 10 لاعبين فى الفريق الأبيض بتكلفة 100 مليون جنية خلال المرحلة الحالية .





وصرح المشرف على الكرة فى نادى الزمالك عبر قناة " ON SPORT " أن الحارس محمد عواد لم يتقاضى 15 مليون جنية سنويا و لكن تم شرائه من الاسماعيلى مقابل 35 مليون جنية، وأنه ضم المغربى أشرف بن شرقى من الهلال السعودى مقابل 400 الف يورو فقط والتعاقد مع خالد بوطيب 1.5 مليون يورو وعقده السنوى 500 الف يورو فى الموسم الأول وفى الموسم الثانى مليون يورو ولكن تم فسخ التعاقد معه .





ونوه نجل رئيس الزمالك أنه قضى على سياسة تغير المدربين و الحفاظ على القوام الاساسى للفريق الابيض وتمكن من تقديم محمد سيد " زيزو " الى الكرة المصرية عقب وضع الاستراتيجية التى تتواجد حاليا .





وأكمل المشرف الكرة بالزمالك أن تسريب بعض عقود اللاعبين هدفها نزع الاستقرار داخل الفريق وأن كل موسم له أحتياجاته ولابد من الاستفادة من كل المواهب التى تتواجد حاليا مثل المهاجم مصطفى محمد .





وقال أمير أنه لا يمانع رحيل مصطفى محمد فى حال تواجد عرض خيالى والتواجد فى أقوى دوريات العالم والمبلغ الذى تم تقديره 5 مليون جنية أسترلينى .





وإختتم أمير مرتضي حديثه عن خالد بوطي، موضحاً أن الزمالك تعاقد مع بوطيب وهو مهاجم منتخب المغرب الأساسي ، وتم دفع فيه مليون و500 الف يورو ، وكان أساسي في الدوري التركي، ولكن الازمة بدات عندما تعرض اللاعب لاصابة في مباراة الإسماعيلي الموسم الماضي ، وتغيب عن المباريات شهرين.



