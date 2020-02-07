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أمين الفتوى بدار الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:33 ص
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الشيخ خالد عمران
الشيخ خالد عمران
أشرقت حفني
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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الدار أصدرت فتوى رسمية بأن ممارسة ختان الإناث تحدث ضرارًا بالغًا وتسبب وقوع ضحايا في مصر والدول الأفريقية، مؤكدا أن هذه العملية حرام شرعًا ويأثم من يفعلها ومن يتسبب فيها من أفراد الأسرة.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن ختان الإناث انتهاك واعتداء على حقوق الإنسان، ولا يجب لأحد أن يفعله أو يشارك في هذه العملية.

وأوضح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن الدار أصدرت تقريرا عن الفتاوى الصادرة بشأن تحريم ختان الإناث، يشير إلى أن هناك خطابًا في مصر وغيرها من الدول يصر على زرع التطرف، ويريد أن يعزل نفسه عن الواقع، من خلال تشجيع الأهالي على ختان الإناث، معقبًا: هذا الخطاب يتحدث عن أمور لا علاقة لها بالواقع ويتحدث عن مفاهيم من التراث مغلوطة وحرام شرعًا.
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