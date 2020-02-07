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خاص - أحمد سعد لـ "الفجر الفني": "مامي كوسا" تجربة جديدة لي.. وسعيد بالعمل مع حسن الشافعي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:28 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "مامي كوسا" والتي حققت نسب مشاهدة عالية وغير مسبوقة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال أحمد سعد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه عمل كل مابوسعه حتى يقدم العمل بأفضل شكل ممكن، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الموزع حسن الشافعي لأن الأخير يعلم جيدًا مالذي يفلعه ويريده.

وأكد أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا لكي ينال العمل إعجاب الجمهور، وبالفعل منحهم الله التوفيق، ناهيك عن أن "مامي كوسا" تعتبر شكل غنائي جديد عليه.

جدير بالذكر أن "مامي كوسا" قام بغناءها النجم أحمد سعد وحسن الشافعي والمطرب كنكة عضو فريق المدفعجية، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.


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