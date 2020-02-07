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مفاجأة.. 5 أندية مرشحة للتعاقد مع ميسي في الصيف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:14 ص
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ميسي
ميسي
أحمد عصام
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اقترب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد الأزمات التي تعرض لها مع النادي.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن هناك 5 أندية تنتظر موقف فريق برشلونة مع ليونيل ميسي من تجديد عقده.

وسوف ينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في صيف موسم 2021، ولكنه يملك بندا في عقده يمكنه الرحيل لأي نادي غير اوروبي.

وتعد الاسماء المرشحة في حال عدم تجديد ميسي عقده ورحيله عن البارسا بموافقة النادي في الصيف المقبل ( باريس سان جيرمان - إنتر ميلان - يوفنتوس - مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي).

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