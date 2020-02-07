تعرف على فكرة برنامج مقالب رامز الجديدة في رمضان 2020

وعن فكرة البرنامج الرئيسية، فستدور حول التعاقد مع الضيف ضحية البرنامج مع إحدى الشركات العالمية الشهيرة، من أجل تقديم إعلان لمنتج شهير في جزيرة بالفلبين.





وبعد وصول الضيف إلى الجزيرة وبدء التصوير، سيثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، إلى أن يظهر رامز فى نهاية المقلب، ويعلم الضيف حقيقة البرنامج.





ولفت أن الميزانية التى رصدتها إدارة "إم بي سي" لتنفيذ البرامج هذا العام، تعد الأكبر والأضخم عن جميع المواسم السابقة، موضحا أنها تتجاوز 150 مليون جنيه.





وفي المقابل كذبت تقارير أخرى صحة تصوير رامز جلال الجديد للمقالب في الفلبين، موضحة أنه يتعمد مع فريق عمله حاليا، لتسريب أخبار مغالطة حول البرنامج.





وأشارت إلى أن رامز جلال، قدم خلال الساعات الماضية للصحافة، عدة معلومات تفيد بتصوير مقالب برنامجه الجديد فى الفلبين والسعودية، وغيرها من الأماكن لتشويق الضيوف والجمهور.



