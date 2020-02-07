Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على فكرة برنامج مقالب رامز الجديدة في رمضان 2020

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أشارت مصادر داخل قناة "إم بي سي" إلى أن الفنان رامز جلال، بدأ في سرية تامة تصوير البرنامج الجديد للمقالب في رمضان 2020.

ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم "بركان رامز"، وسيتم تصويره في الفلبين، ويستغرق تصويره شهرا ونصف.

وعن فكرة البرنامج الرئيسية، فستدور حول التعاقد مع الضيف ضحية البرنامج مع إحدى الشركات العالمية الشهيرة، من أجل تقديم إعلان لمنتج شهير في جزيرة بالفلبين.

وبعد وصول الضيف إلى الجزيرة وبدء التصوير، سيثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، إلى أن يظهر رامز فى نهاية المقلب، ويعلم الضيف حقيقة البرنامج.

ولفت أن الميزانية التى رصدتها إدارة "إم بي سي" لتنفيذ البرامج هذا العام، تعد الأكبر والأضخم عن جميع المواسم السابقة، موضحا أنها تتجاوز 150 مليون جنيه.

وفي المقابل كذبت تقارير أخرى صحة تصوير رامز جلال الجديد للمقالب في الفلبين، موضحة أنه يتعمد مع فريق عمله حاليا، لتسريب أخبار مغالطة حول البرنامج.

وأشارت إلى أن رامز جلال، قدم خلال الساعات الماضية للصحافة، عدة معلومات تفيد بتصوير مقالب برنامجه الجديد فى الفلبين والسعودية، وغيرها من الأماكن لتشويق الضيوف والجمهور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فكرة رمضان رامز جلال برنامج الفجر الفني

أخبار تهمك

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 8 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 9 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 9 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 7 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 9 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 6 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إعلامية شهيرة تساعد رامز جلال في الإيقاع بضحاياه

رامز جلال بإطلالة مرعبة على البوستر الدعائي لبرنامج مقالبه الجديد!

إليسا ترد على معجب بـ "لا" قاطعة.. فماذا كان السؤال؟

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في الحلقة الأولى من "رامز في الشلال"

هذه الفنانة ضحية أولى حلقات "رامز في الشلال"!

بعد تصدره تريند جوجل.. أشهر برامج رامز جلال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status