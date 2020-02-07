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أروى جودة لـ"الفجر الفني": كوليس "أشباح أوروبا" لطيفة جدا.. والخوف من مواجهة الجمهور سبب عدم وقوفي على خشبة المسرح (حوار)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:08 ص
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بوابة الفجر
حوار/ مصطفى فكيه - رشا عادل
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ممثلة تمتلك موهبة كبيرة جعلتها تدخل عالم الفن في وقت قصير، حيث استطاعت بأدائها المتميز أن تلمع في سماء الفن، هي الفنانة أروى جودة، التي تحرص على اختيار أدوارها بعنابة فائقة وتحاول أن تكون هادئة بعيدة عن إثارة السوشيال ميديا.

والتقى "الفجر الفني" مع أروى جودة، وتحدثت لنا من خلاله في أمور كثيرة وإلى نص الحوار..

في البداية قالت جودة إن قصه فيلم "أشباح أورويا" جميلة والسيناريو شيق، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من نجوم الوسط الفني مثل هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر.


كيف كانت كواليس العمل؟

برغم صعوبة الجو والظروف المناخية إلا أن كواليس العمل كانت في "منتهى خفة الدم"، خصوصا وجود مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن.

وأشارت إلى أن الفيلم، تم تصويرة في أكثر من بلد، ولكن اكثرهم صعوبة جورجيا، بالإضافة إلى أن مؤشر درجة الحرارة يصل إلى سالب سبعة تحت الصفر، ولكن كواليس العمل الممتعة جلعتنى أتخطى تلك الصعاب.


ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

صعوبة الجو والبرد الشديد يعد أصعب التحديات، على العلم بأن تصوير المشاهد خارجي ونرتدي ملابس خفيفة.


كيف كانت تجربتك مع الفنانة هيفاء وهبي؟


هي شخصية لطيفه جدًا وهادئة جدًا، بذلت مجهودًا كبيرًا في العمل، خاصة في التدريبات من أجل خروج شخصيتها بشكل جيد.

هل سيحقق الفيلم إيرادات عاليه عند طرحه بدور العرض؟

أكيد طبعًا، وأتمني أنه ينجح في السينما بمقدار ما تم بذله من مجهود من الفنانين.


ماذا عن مشاركتك في رمضان 2020؟

حتى الآن لا يوجد أعمال مقرر أن أخوض بها السباق الرمضاني المقبل.


ماهى هواياتك المفضلة؟

لدي هوايات كثير مثل الغناء والرسم والسفر.


هل هناك دور تتمنين تقديمه ولكن لم تتمكني من ذلك؟

أفضل دائمًا أن أجدد في الشخصيات التي أقدمها وأن لا أقدم شخصية مرتين، لذا أحاول التجديد على قدر المستطاع ومن ناحية ثانية حتى يشعر المشاهد بالفرق.


ما هى أقرب أعمالك الفنية المقربة لقلبك؟

كل دور قدمته له سمة مميزة عن الآخر، وأولهم دوري في مسلسل "خطوط حمراء" مع النجم أحمد السقا، ومسلسل "المواطن إكس" وتجربة قيادة موتوسيكل شئ ممتع جدا، ومسلسل "حجر جهنم"، و"أهو دا اللي صار"، "الجزيرة 2" مع النجم أحمد السقا، كل دور بعتز بيه من طريقة مختلفة، صعب أقارنهم ببعض وأقول إني بحب دور عن الآخر.


ما الشخصية التي قدمتيها وتشبه شخصيتك في الواقع؟

ممكن شخصية "ليلى" في مسلسل "المواطن إكس" من حيث طريقة اللبس الكاجول وتجربة قيادة موتوسيكل، بعيدًا عن القصة.


ما هى أعمالك المسرحية؟

"عمرى ما قدمت مسرح"، وأتمنى أمثل مسرح لكن شعور الخوف بيطاردني بسبب المواجهة، بالإضافة إلي صعوبة الوقت والالتزام بمواعيد ثابته للبروفات.


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