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عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:06 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
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كشف المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه ينوي حضور لقاء القمة بين الأهلي في والزمالك، الموافق يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري. 


ونشر "آل الشيخ"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنا حضوره اللقاء: "إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله بالصحة فإن نيتي إن شاءالله أحضر الماتش واستمتع مع الجمهور". 

ومن المنتظر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. 

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