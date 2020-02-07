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رحيل الكاتبة والإعلامية عايدة النجار عن 81 عاما

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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نعت رابطة الكتاب الأردنيين الكاتبة والإعلامية الفلسطينية الأردنية عايدة النجار التي توفيت يوم الأربعاء عن 81 عاما.

وكتبت ابنة شقيقها الأديبة تغريد النجار بصفحتها على فيسبوك ”وداعا عمتي الحبيبة عايدة.. كم سأفتقدك“.

وقالت تغريد إن الجنازة ستكون بعد ظهر غد الخميس من جامع مقبرة سحاب فيما يقام العزاء في مساء ذات اليوم بمقر جمعية لفتا العربية للعمل الخيري بالعاصمة عمان.

ولدت عايدة في قرية لفتا بالقدس في ديسمبر كانون الأول عام 1938 وغادرتها مع أسرتها إلى الأردن عام 1948 ونالت شهادتها الجامعية من القاهرة في علم الاجتماع عام 1960.

حصلت على ماجستير في الصحافة والتنمية من جامعة كانساس بالولايات المتحدة ثم دكتوراه في وسائل الاتصال الجماهيري من جامعة سيراكيوز في نيويورك.

عملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) كما ساهمت في تأسيس قسم الأبحاث بوكالة الأنباء الكويتية. وفي الأردن عملت بمجال التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي في وزارات الإعلام والخارجية والتنمية الاجتماعية.

كانت تكتب المقالات في بعض الصحف العربية وأصدرت العديد من الكتب منها (القدس والبنت الشلبية) و(لفتا يا أصيلة.. خريفية قرية) و(عزوز يغني للحب: قصص فلسطينية من ألف قصة وقصة) و(عَمّان بين الغزل والعمل) و(بنات عَمّان أيام زمان) و(صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن).


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