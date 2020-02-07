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أحد الصيادين العائدين من اليمن: "السيسي أب لينا"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:04 ص
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أحد العائدين من اليمن
أحد العائدين من اليمن
أشرقت حفني
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توجه أحد الصيادين العائدين من اليمن، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة أجهزة الدولة المصرية، على جهودهم في عودة الصيادين من اليمن، بعد احتجازهم.

وأضاف خلال تصريحات، لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن قيادات الدولة المصرية تواصلت مع المسئولين في اليمن، طوال فترة الأزمة لحل المشكلة وإعادتهم مرة أخرى، معقبًا: "لما شوفت الطيارة مصدقتش إن الرئيس السيسي عمل كده معانا وبعتلنا مسئولين على أعلى مستوى وإحنا الصيادين فئة بسيطة.. هو فعلا أب لينا".

يذكر أن الصيادين المصريين من كفر الشيخ ومن دمياط، وذهبوا للاصطياد في مناطق محظورة في البحر الأحمر ومنها إلى عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين وكان هناك تواصلًا من أجهزة الدولة لإعادتهم.

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