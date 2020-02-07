نجم باريس سان جيرمان يقترب من ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حريص جداً على اللعب في صفوف ريال مدريد علماً بأن عقد النجم الفرنسي ينتهي في عام 2022.





وأفاد فريدريك هيرميل الإعلامي الشهير عبر إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن والدة كيليان مبابي قالت لأحد الأصدقاء المقربين بأن نجلها سيلعب في ريال مدريد.





وأكد الإعلامي الإسباني أن مبابي لا يعيش فترة جيدة في الوقت الحالي مع النادي الفرنسي بسبب علاقته المتوترة مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان مما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن رحيله في الصيف.





وأشار الإعلامي الإسباني إلى رغبة عدة أندية في ضم مبابي في الصيف المقبل على رأسها ليفربول ويوفنتوس ولكن النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً يحلم باللعب في ريال مدريد والتدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.



