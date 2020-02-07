Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم باريس سان جيرمان يقترب من ريال مدريد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:42 ص
Advertisements
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حريص جداً على اللعب في صفوف ريال مدريد علماً بأن عقد النجم الفرنسي ينتهي في عام 2022.

وأفاد فريدريك هيرميل الإعلامي الشهير عبر إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن والدة كيليان مبابي قالت لأحد الأصدقاء المقربين بأن نجلها سيلعب في ريال مدريد.

وأكد الإعلامي الإسباني أن مبابي لا يعيش فترة جيدة في الوقت الحالي مع النادي الفرنسي بسبب علاقته المتوترة مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان مما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن رحيله في الصيف.

وأشار الإعلامي الإسباني إلى رغبة عدة أندية في ضم مبابي في الصيف المقبل على رأسها ليفربول ويوفنتوس ولكن النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً يحلم باللعب في ريال مدريد والتدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد وريال سرقسطة ريال مدريد و ريال سوسيداد ريال مدريد باريس سان جيرمان ونانت 4-1 باريس سان جيرمان ضد نانت باريس سان جيرمان الان مبابي باريس سان جيرمان الريال ضد ريال سوسيداد

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 7 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 7 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 8 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 7 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 4 ساعات

الريال ضد ريال سوسيداد.. تعليق مفاجئ من زيدان بعد الخروج من الكأس

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

كيليان مبابي يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد

لماذا يريد "مبابي" الانتقال لريال مدريد ؟

باريس يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

ريال مدريد يضرب برشلونة في الصفقة المنتظرة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسبب مبابي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status