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خط نجدة الطفل يفجر مفاجأة بشأن الاستفسارات عن ختان الإناث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن الخط يتلقى أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بتعرض الأطفال للعنف أو الخطر أو الإهمال، ومن ضمن هذه الشكاوى حالات ختان الإناث.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه منذ شهر يونيو 2019، تم إنشاء اللجنة الوطنية لختان الإناث، بالتعاون بين مجلس الطفولة والمجلس القومي للمرأة، لنشر التوعية بمختلف المحافظات المصرية بخطورة ختان الإناث.

وكشف مدير خط نجدة الطفل، أنه منذ إنشاء هذه اللجنة تم استقبال 1589 بلاغًا، حوالي 91% منهم خاصة باستفسارات عن الأضرار الصحية للختان وهل هو عادة أو عبادة، موضحًا أنهم نظموا حملات توعية بخطورة ختان الإناث في العديد من المحافظات، لتوعية المواطنين بخطورة ختان الإناث، ووصلوا من خلال هذه الحملات إلى 20 مليون مستفيدًا من مختلف أفراد الأسرة المصرية.
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