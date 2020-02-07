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"نشرة حوادث الفجر".. حبس مدير شبكة يقين وكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:42 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

"علاقة حرام".. تفاصيل العثور على سيدة بملابسها الداخلية بالجيزة
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إنتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة سيدة عثر عليها بملابسها الداخلية، بمنطقة صحراوية، بمنطقة ٦ أكتوبر، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

حريق هائل فى عقار بالعجوزة (فيديو وصور)
شب حريق هائل، منذ قليل، بأحد العقارات في منطقة العجوزة بالجيزة وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وجار محاولة إخماد ألسنة اللهب المتصاعدة ومنع امتدادها إلي الأبنية المجاورة.

قتلها عشيقها.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بأكتوبر
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بالطريق، بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر وتبين أن عشيقها وراء قتلها، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

حبس مدير شبكة يقين الإخبارية بتهمة مشاركة جماعة إرهابية
قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس مدير شبكة يقين الإخبارية، يحيى خلف الله محمد علي، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، على خلفية إتهامه بنشر معلومات وأخبار كاذبة ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.
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