Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تقييم نجوم ريال مدريد بعد توديع كأس إسبانيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:14 ص
Advertisements
ريال مدريد وريال سوسيداد
ريال مدريد وريال سوسيداد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
فجر ريال سوسيداد أكبر مفاجأت الموسم الحالي بإقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا على أرضه ملعب سانتياجو برنابيو بالفوز عليه بأربعة أهدافٍ مقابل ثلاثة أهداف وذلك في إطار دور الثمانية من البطولة ليُنهي الضيوف رحلة أصحاب الأرض في بطولة كأس إسبانيا هذا الموسم.

وسجل رُباعية ريال سوسيداد كلا من مارتين أوديجارد في الدقيقة 22 و ألكسندر إيزاك سجل هدفين في الدقيقتين 54 و 56 وميكل ميرينيو في الدقيقة 69، بينما سجل هدفي الميرنجي كلا من مارسيلو في الدقيقة 59 ورودريجو جوس في الدقيقة 81.

وحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور على أعلى تقييم بين لاعبي ريال مدريد في مُباراة عادوا فيها متأخرين دون أن تُسعفهم تلك العودة في تفادي الهزيمة والخروج من الكأس. وإليكم كامل درجات تقييم نجوم الملكي أمام ريال سوسيداد :

- ألفونس أريولا : 5.5
- ناتشو فيرنانديز : 7.2
- إيدير ميليتاو : 7.3
- سيرجيو راموس : 6.9
- مارسيلو : 8
- جيمس رودريجيز : 6.7
- فيدي فالفيردي : 7.3
- توني كروس : 7.1
- براهيم دياز : 7
- كريم بنزيما : 7.3
- فينسيوس جونيور : 8.4

* البدلاء :
- لوكا مودريتش : 6.5
- رودريجو جوس : 7.3
- لوكا يوفيتش : 6.5
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد وريال سوسيداد الان ريال مدريد وريال سوسيداد الكؤة العالمية الدوري الاسباني

أخبار تهمك

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 7 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 8 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 8 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 6 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 8 ساعات

الريال ضد ريال سوسيداد.. تعليق مفاجئ من زيدان بعد الخروج من الكأس

منذ ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

مايوركا ضد الريال .. تعثر مفاجئ لـ "الملكي" بالدوري الإسباني (فيديو)

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ريال مدريدYALLA ONLINE

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر قناة السعودية الرياضية Ksa Sports HD 1| رابط يوتيوب ريال مدريد live watch

7 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة

تشكيلة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status