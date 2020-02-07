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السوبر الأفريقي| مقارنات محلية بين هجوم الزمالك والترجي.. الكفة تميل لبطل دوري الأبطال

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:12 ص
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الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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أوقعت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا العملاقين الزمالك والترجي التونسي وجها لوجه حيث يتقابل الفريقين أولا في لقاء السوبر الأفريقي منتصف فبراير الجاري بقطر.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي
ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في 14 فبراير الجاري بدولة قطر مستضيفة البطولة الأفريقية.

هجوم الزمالك في الدوري المصري وترتيبه
ويستعرض موقع الفجر الرياضي مقارنات بين بطلي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قبل لقائها في بطولة السوبر الأفريقي حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من خوض 14 لقاء محلي، حيث حقق الفريق الأبيض الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 جولات وتلقى الهزيمة في مناسبتين.

سجل خط هجوم الزمالك 20 هدفاً في 14 جولة بمعدل هدف في اللقاء الواحد خلال موسم مخيب الآمال البيضاء حيث يتصدر الأهلي قائمة الأقوى هجوماً برصيد 37 هدف في 13 لقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

هجوم الترجي في الدوري التونسي وترتبيه
وعلى الجانب الآخر يتصدر فريق الترجي الرياضي ترتيب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم برصيد 37 نقطة من 13 جولة ، حيث حقق بطل أفريقيا الفوز في 12 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة فقط.

سجل خط هجوم الترجي الرياضي التونسي 28 هدف في مسابقة الدوري التونسي لكرة القدم من خوض 13 جولة بمعدل هدفين في المباراة الواحدة كأقوي خط هجوم في المسابقة المحلية.

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الزمالك ضد حرس الحدود الزمالك ضد الترجي التونسي

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