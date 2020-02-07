الريال ضد ريال سوسيداد.. تعليق مفاجئ من زيدان بعد الخروج من الكأس

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علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن هزيمة الريال ضد ريال سوسيداد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.





تعرف على تصريحات زيدان بعد مباراة الريال ضد ريال سوسيداد في كأس ملك أسبانيا:





قال زيدان:"كان لدينا أخطاء دفاعية. إلى ما قبل مباراة اليوم كنا مذهلين دفاعيا، لكننا لم نكن كذلك الليله نحن متألمون، علينا قول الحقيقة. ما يتوجب علينا فعله الآن هو الاسترجاع لأن المجهود المبذول كان عظيما صحيحٌ أن 4 أهداف تُعتبر كثيرة، لكن ذلك لن يغير أي شيء حول سياسة المداورة عندما اختار تشكيلة المباراة الأساسية، اختارهم لأنني مؤمنٌ أنهم سيلعبون بشكل جيد. من السهل عليكم إصدار الأحكام بعد اللقاء. لا أعتقد أننا قمنا بأي خطأ".





وأضاف المدرب الفرنسي بعد مباراة الريال ضد ريال سوسيداد:"كاسيميرو لم يكن في حالة تسمح له باللعب. لا يجب البحث عن أعذار استقبال 4 أهداف ليس خطأ المدافعين فقط، بل هو خطأ ومسئولية جميع اللاعبين الشوط الثاني كان أفضل من الأول وحاولنا حتى النهاية حاولنا حتى عندما كانت النتيجة 4/1. لقد قدم سوسيداد مباراة رائعة وعانينا كثيرا في الشوط الأول على مستوى الضغط، كما كان لدينا أخطاء دفاعية هزيمة اليوم لن تغير أي شيء، وسنستمر بالعمل أود أن أشكر جماهير البرنابيو على دعمهم المتواصل في كافة أوقات المباراة".





واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا:" الليلة لم تكن شبيهة بليلة ليجانيس، حينها كان الدور الإقصائي من مباراتين اليوم الوضع مختلف هذه هي كرة القدم. عليك رفع رأسك والاستمرار بالعمل بقوة ورغبة جامحةهذه هي كرة القدم. لقد خسرنا المباراة وانتهى الأمر. علينا التفكير بالليجا".



