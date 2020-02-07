نجمة شهيرة تنفق 100 ألف دولار على حفل ميلاد ابنتها

أقامت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، حفلاً خياليًا لمناسبة ميلاد ابنتها ستورمي، الذي أتمت به عامها الثاني، بلغت تكلفته حوالي 100 ألف دولار أميركي.





وقامت كايلي بتصميم مكان ضخم للغاية، عبارة عن مدينة ألعاب كاملة ومجهزة، حيث بدأت بتصميم مدخل على شكل وجه ابنتها ستورمي، وتابعت بتصميم كل الألعاب والنشاطات في حفل عيد الميلاد على شكل وجه ابنتها.





وكان الحفل أشبه بالكرنفال؛ حيث تواجد الراقصون والبهلوانيون، وتمكن الضيوف من الحصول على كنزات كتب عليه "Stormi World" أو "عالم ستورمي".





وتعد كايلي أصغر ملياردير فى العالم عام 2019، سواء كنت تعتقد أنها صنعت نفسها بنفسها أم لا، فهذا لن يغير حقيقة أنها فى قائمة أغنياء العالم، وفقا لما أعلنه فوربس، حيث تقدر ثروتها بمليار دولار، وهو ما يجعلها دائمة الإنفاق ببذخ، حيث اشترت لوالدتها كريس جينر سيارة فيرارى 488 بقيمة 250 ألف دولار واشترت لابنتها ستورمى عربة أطفال فندى 12500 دولار.





لا تتوقف كايلى عن شراء حقائب هيرميس بيركين، وهى واحدة من أغلى الحقائب فى العالم، بالإضافة إلى السيارات الفاخرة، بما فى ذلك لامبورجينى وعدة سيارات رولز رويس، وفى الحقيقة أن إنفاقها مهما بلغ لا يفوق ثروتها المتنامية، فإذا أنفقت جينر مليون دولار شهريًا، فسوف يستغرق الأمر 83 عامًا لإنفاق ثروتها بالكامل، وفقًا لحسابات Business Insider.











