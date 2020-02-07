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أزمتا الصباح والتحرير وتكليف عضو آخر بأمانة الصندوق.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس "الصحفيين"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، دون الانتهاء من جدول أعماله، ويستكمل مجلس النقابة، الأربعاء المقبل جدول أعماله، وعلمت "الفجـر" من مصادرها تفاصيل الاجتماع.

وناقش مجلس النقابة أزمة الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، والتي دخلت شهرها السادس، ومازال الزملاء معتصمين بمقر جريدتهم، وإحالة ناشر الجريدة أسامة خليل للتأديب، وحجز الجلسة للنطق بالحكم يوم 12 فبراير الجاري، وناقش مجلس النقابة مستجدات الأزمة مع مالك المؤسسة، والتي كانت قد بدأت بخفض رواتب الزملاء للحد التأميني 900 جنيه، ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، وبعد اندلاع الأزمة قامت إدارة المؤسسة بفصل عدد من الزملاء.

كما اجتمع مجلس النقابة بالزملاء الصحفيين بجريدة الصباح، بعد اندلاع أزمة بينهم وبين إدارة الجريدة التي أبلغتهم بنيتها في الغلق والتصفية، وهو ما رفضه الزملاء رفضًا قاطعًا، واتفق الزملاء على إمهال النقيب ضياء رشوان مهلة أسبوعين في محاولة للتفاوض مع إدارة المؤسسة، لوقف غلق الجريدة، وصرف مستحقات الزملاء المتوقفة منذ 6 أشهر.

وكان قد قرر مجلس النقابة إسناد أمانة الصندوق لعضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، بدلًا من هشام يونس، وإحالة استقالة تقدم بها للتحقيق، وذلك على خلفية عدد من الوقائع التي اعتبرها المجلس تعطيلًا لقراراته ولمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بعد انسحاب أمين الصندوق من الاجتماع بناءً على خلاف نشب بينه وبين عضويس المجلس محمد خراجة ومحمد شبانة.

كما اتخذ مجلس النقابة عدة قرارات خاصة بصرف عدد من الإعانات والقروض للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
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