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نقيب صيادي البرلس: البطل عبدالفتاح السيسي دائما يحتضن أبنائه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:55 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أشرقت حفني
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قال محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس، إن مشهد عودة الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم في اليمن يعجز اللسان عن وصفه وجعل الجميع في سعادة غامرة وخاصة أهالي الصيادين.

وأضاف شرابي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن القيادة السياسية المصرية والدبلوماسية المصرية بذلت جهودا عديدة لإعادة الصيادين المصريين سالمين للوطن، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة والقنصل المصري باليمن، ومحافظ دمياط وكفر الشيخ.

وأوضح نقيب صيادي البرلس، أن القيادة المصرية خلف أبنائها في الخارج وتدعمهم، وعندما يتعرضون لأي مكروه نجد الزعيم البطل عبدالفتاح السيسي يحتضن أبنائه ويسعى لحمايتهم، مشيرًا إلى أنه التقى مع الصيادين المصريين العائدين لكفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين، وكان اللقاء إيجابي للغاية.
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