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بعد خروج برشلونة أمام أتليتيك بلباو .. رباعي غير مألوف في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:39 ص
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برشلونة واتليتكو بلباو
برشلونة واتليتكو بلباو
عبد القادر عرابي
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أسدل الستار أمس الخميس 6 فبراير، على مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بخسارة برشلونة أمام مضيفه أتليتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي شهدها ملعب "نيو سان ماميث" بإقليم الباسك.

وشهد أمس الخميس، مفاجأتين من العيار الثقيل، بخروج العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، أمام ريال سوسيداد وأتليتيك بلباو على الترتيب، لتتواصل مفاجآت البطولة، والتي شهدت خروج فالنسيا حامل اللقب من نفس الدور أمام غرناطة، وخروج أتليتيكو مدريد من دور الـ 32 أمام فريق ليونيسا المتواضع.

بدأت مفاجآت دور الثمانية يوم الثلاثاء 4 فبراير، بسقوط فالنسيا أمام مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب نوفو لوس كارمينيس.

سجل هدفي غرناطة المهاجم المخضرم روبيرتو سولدادو نجم فالنسيا الإسبق، بينما سجل النجم رودريجو مورينو هدف فالنسيا الوحيد.

وإستمرت المباريات أول أمس الأربعاء 5 فبراير، بخروج فياريال على يد ميرانديس من الدرجة الثانية، بالسقوط برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بملعب "أندوفا".

سجل هداف ميرانديس ماتيوس أياس ومارتن ميركويلانز وأودي زابالا وأنطونيو سانشيز، بينما سجل هدفي الغواصات الصفراء خافير أونتيفيروس وسانتي كازورلا.

وتواصلت المفاجآت أمس الخميس، بخروج ريال مدريد أمام ضيفه ريال سوسيداد، بعد هزيمته برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي أقيم بملعب سانتياجو بيرنابيو.

سجل أهداف ريال سوسيداد كلاً من: مارتن أوديجارد، وألكسندر إسحق هدفين، وميكيل ميرنيو، بينما سجل أهداف ريال مدريد مارسيلو ورودريجو وناتشو فيرنانديز.

وإختتمت المباريات بسقوط برشلونة بهدف نظيف متأخر ضد أتليتيك بلباو، في المباراة التي شهدها ملعب "نيو سان ماميث"، حيث سجل الهدف الوحيد المهاجم الأسمر إينياكي ويليامز.

وبذلك تصبح أصلاع نصف النهائي هي: ريال سوسيداد وأتليتيك بلباو وميرانديس وغرناطة، على أن يتم سحب قرعة الدور في وقت لاحق.

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غرناطه برشلونة الكرة العالمية الدوري الاسباني الان الدوري الاسباني

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