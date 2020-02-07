السفير الصيني: فيروس كورونا لا ينتقل من خلال البضائع

قال سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، إن الاقتصاد الصيني متينًا وقويًا، ولا يوجد تأثير من فيروس كورونا عليه، موضحًا أن الاقتصاد الصيني اقتصادًا عالميًا.



وأشار "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، إلى أن مصائر الدول تترابط مع بعضها البعض ترابطًا وثيقًا حاليًا، متابعًا: "نستمع وننفذ توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال نقل البضائع".



وأضاف سفير الصين لدى القاهرة، أن بلاده شريكًا تجاريًا مع مصر، وهناك شراكة قوية بين الدولتين، والشراكة بينهما لا تتأثر بفيروس كورونا، مؤكدًا: "انتشار فيروس كورونا بالصين هو حدث مؤقت".

