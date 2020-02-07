Advertisements
Advertisements
Advertisements

السفير الصيني: فيروس كورونا لا ينتقل من خلال البضائع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:39 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، إن الاقتصاد الصيني متينًا وقويًا، ولا يوجد تأثير من فيروس كورونا عليه، موضحًا أن الاقتصاد الصيني اقتصادًا عالميًا.

وأشار "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، إلى أن مصائر الدول تترابط مع بعضها البعض ترابطًا وثيقًا حاليًا، متابعًا: "نستمع وننفذ توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال نقل البضائع".

وأضاف سفير الصين لدى القاهرة، أن بلاده شريكًا تجاريًا مع مصر، وهناك شراكة قوية بين الدولتين، والشراكة بينهما لا تتأثر بفيروس كورونا، مؤكدًا: "انتشار فيروس كورونا بالصين هو حدث مؤقت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا انتشار كورونا الصين

أخبار تهمك

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 9 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 9 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 12 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 12 ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 12 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 12 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد اعتماد السيسي.. ننشر أسماء السفراء الأجانب الجدد

سفير الصين: لا توجد إصابات بين الصينيين في مصر بـ "الكورونا"

حقيقة انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية الصينية في مصر

فيروس "كورونا" يدفع أبل لغلق جميع متاجرها ومكاتبها في الصين

سفير الصين بالقاهرة: فيروس كورونا قابل للسيطر والعلاج

سفير الصين بالقاهرة يكشف سبب ظهور فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

06:12 ص

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status