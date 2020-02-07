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"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد
الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:18 ص
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أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:
القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط للرياح.
الوجه البحري: بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة، ونشاط للرياح.
السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
جنوب سيناء والغردقة: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.
شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.
وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:
القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط للرياح.
الوجه البحري: بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة، ونشاط للرياح.
السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
جنوب سيناء والغردقة: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.
شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.
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