"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:

القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط للرياح.



الوجه البحري: بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة، ونشاط للرياح.



السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



جنوب سيناء والغردقة: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.



شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.



جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

