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"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات الهيئة كالتالي: 
القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط للرياح.

الوجه البحري: بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة، ونشاط للرياح.

السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

جنوب سيناء والغردقة: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.
"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد
"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد
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