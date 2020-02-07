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عاجل.. البيت الأبيض يعلن مقتل زعيم تنظيم جزيرة العرب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:39 ص
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قاسم الريمي
قاسم الريمي
أشرقت حفني
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أعلن البيت الأبيض، مقتل قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في عملية عسكرية أميركية، وذلك حسبما أوردته فضائية سكاي نيوز، عربية، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم القاعدة، منذ أشهر.

وقال ترامب في بيان غير اعتيادي من البيت الأبيض، إن البغدادي فجّر سترته الناسفة بعد أن حاصرته قوات أمريكية خاصة في نهاية نفق في إدلب.
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الكلمات المفتاحية

قاسم الريمي زعيم تنظيم البيت الأبيض

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