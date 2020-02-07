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تكليف سعد عبدالحفيظ بأمانة صندوق "الصحفيين" بدلًا من هشام يونس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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علمت "الفجـر" من مصادرها، قرار مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، بتكليف عضو مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ بأمانة الصندوق مؤقتًا، خلفًا لعضو المجلس هشام يونس، وذلك على خلفية استقالة مُسببة تقدم بها الأخير، وانسحابه من اجتماع المجلس الذي بدأ مساء أمس، وانتهى منذ قليل، قبل مناقشة أغلب جدول أعماله.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، إن النقيب كلف عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ برئاسة أمانة الصندوق، لحين التحقيق في عدة وقائع لأمين الصندوق هشام يونس، وإحالة استقالته للتحقيق، وذلك بناءً على خلاف نشب بينه وبين محمد خراجة عضو المجلس، وخلاف آخر مع السكرتير العام محمد شبانة، انسحب على إثره من الاجتماع.

وعرض المجلس أمانة الصندوق على عضو المجلس محمد خراجة، ورفض، وبناءً عليه تم إسنادها لعضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ.

وانتهى منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الدوري، الذي كان يناقش عدة أمور تخص أعضاء الجمعية العمومية والنقابة.
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الكلمات المفتاحية

هشام يونس نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ ضياء رشوان الفجر

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