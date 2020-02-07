سفير الصين: "فيروس كورونا شيطان.. ولن نتركه"

قال السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين في القاهرة، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تخطت 20 ألف إصابة، ولكن أفريقيا بعيدة عن بؤرة المرض.



وأوضح "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن حالات الإصابة خارج الصين أقل من 200 حالة إصابة، وهناك حالة وفاة واحدة خارج الصين.



وأكد سفير الصين في القاهرة، أنهم صادقين في نقل الأرقام للعالم، متابعًا: "فيروس كورونا جديد، ولذلك نحتاج لوقت للتعرف عليه"، معلقًا: "فيروس كورونا الجديد شيطان، ولا يمكن أن نتركه، وليدنا جهود عديدة"، متابعًا: "هناك إجراءات صارمة في الحجر الصحي، وأصدرنا بيانًا بعدم سفر الصينين المصابين إلى مصر".

