اليوم .. عمومية طارئة لـ"الأطباء" لمناقشة تداعيات حادث المنيا

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، جمعية عمومية طارئة لمناقشة حادث طبيبات المنيا، الناتج -وفق النقابة- عن التعسف الإداري.



وجاءت الدعوة للجمعية العمومية الطارئة بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبًا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة.



وتُعقد الجمعية العمومية الطارئة، الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة في شارع قصر العيني، على أن يبدأ تسجيل الحضور الساعة العاشرة صباحًا.



والجمعية العمومية هى أعلى سلطة للأطباء، ومفوضة لاتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء لتلك الأحداث المؤسفة، ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعًا.

