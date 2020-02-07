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تعرف على مواجهات الجولة الـ 16 للمجموعة الأولى بالقسم الثالث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:23 ص
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الجولة السادسة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، حيث يلتقي فريق مركز شباب ادفو، وصيف المجموعة برصيد 32 نقطة، مع نظيره فريق نادي الهلال باسوان، صاحب المركز العاشر برصيد12 نقطة، في المباراة التي تجمعهما بملعب مركز شباب ادفو.

ويحل فريق نادي النصر للتعدين، متصدر المجموعة برصيد 33 نقطة، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق نادي التحرير، صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وعلى ملعب مركز شبان مسلمين اسنا، يواجه صاحب الأرض ومتزيل جدول الترتيب برصيد 4نقاط، نظيره فريق مركز شباب الزهراء صاحب المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 30 نقطة.

فيما يلاقي فريق جمهورية دراو، صاحب المركز الحادي عشر برصيد4 نقاط، نظيره فريق نادي كيما اسوان، صاحب المركز الثالث برصيد31 نقطة.

ويواجه فريق وادي النيل، صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، نظيره فريق نادي الاقصر سادس المجموعة برصيد 23 نقطة.

كما يلعب فريق المدينة المنورة، صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، مع فريق ابو الريش، صاحب المركز الثامن، برصيد16 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- التعدين 33 نقطة
2- شباب ادفو 32 نقطة
3- كيما أسوان 31 نقطة
4- الزهراء 30 نقطة
5- التحرير 23 نقطة
6- الاقصر 23 نقطة
7- المدينة 23 نقطة
8- ابو الريش 16 نقطة
9- وادي النيل 14 نقطة
10- الهلال 12 نقطة
11- دراو 4 نقاط
12- شبان اسنا 4 نقاط

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