تعليق مثير من نجم برشلونة على أزمة ميسي مع ابيدال

علق النجم الإسباني جوردي ألبا لاعب فريق برشلونة على أزمة ليونيل ميسي مهاجم الفريق مع ايريك ابيدال السكرتير الرياضي للنادي في الفترة الأخيرة.





وقال جوردي ألبا في تصريحات صحفية : "علينا ان نساعد بعضنا البعض في النادي، وليس ان نقف في وجه بعضنا البعض، وخاصة في ظل الضوضاء التي تأتي من الخارج".





وأضاف : "‏أبيدال عليه أن يعرف جيدا كيف يشعر اللاعب، وعلينا مساعدة بعضنا البعض وليس العكس، ‏وهناك ما يكفي من الاشياء التي تضر بنا من الخارج، ولا يجب ان نضر انفسنا".





وأشار : "أبيدال كان لاعبا، ويجب ان يعرف شعور كل لاعب في غرفة الملابس، ويجب أن نكون متحدين جميعا في النادي وفي غرفة الملابس، وعلينا مساعدة بعضنا البعض".





وأكمل : "‏نحن اللاعبون والطاقم التدريبي اللذين نعطي الوجه، وهناك ما يكفي من القذارة التي تأتي من الخارج، لذلك يجب ان لا نرمي انفسنا من الداخل".





وخسر فريق برشلونة من نادي اتليتك بلباو بنتيحة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان ماميس، وودع البارسا بطولة كأس ملك إسبانيا بعد هذة الهزيمة.



