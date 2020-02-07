Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير أمني يكشف عن ثروة مصر الحقيقية (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:46 ص
Advertisements
خالد عكاشة
خالد عكاشة
أشرقت حفني
Advertisements
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، والخبير الأمني، إن مشهد عودة الصيادين المصرين الذين تم احتجازهم في اليمن، جعل المصريين يشعرون بالفخر تجاه دولتهم، والقيادة السياسية، لافتًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة عملت على حل هذه الأزمة. 

وأَضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المشهد يثبت أن المواطنين المصريين هم ثروة مصر الحقيقية بالفعل، وليس مجرد شعارات، وأن مؤسسات الدولة المصرية تعمل من أجل حمايتهم.

وأوضح مدير المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أن مؤسسات الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير وجمع المعلومات لإعادة المصريين المحتجزين باليمن، خاصة وأنها منطقة غير مستقرة وتشهد نزاعًا مسلحًا، والأمر كان في غاية الخطورة، مضيفًا: إمكانيات الدولة كبيرة، وتكاتف المؤسسات المعنية بالأمر استطاعت حل هذه المشكلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر خالد عكاشة توك شو العائدين من اليمن أخبار

أخبار تهمك

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 11 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 11 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 9 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 7 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 10 ساعة

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 11 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جمعية الصيادين بدمياط: نشكر السيسي لجهوده في عودة أبنائنا

شاهد.. الصيادون المصريون العائدون من اليمن يهتفون: "عاش السيسي"

محافظ دمياط: الدولة بذلت مجهودًا جبارًا لإعادة الصيادين المحتجزين باليمن

برلمانية: إعادة الصيادين المحتجزين باليمن مجهود يستحق الإشادة

محافظ دمياط تشكر السيسي على عودة الصيادين المحتجزين باليمن

دبلوماسي سابق: عودة الصيادين المحتجزين باليمن رسالة من مصر للخارج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status