خبير أمني يكشف عن ثروة مصر الحقيقية (فيديو)



وأَضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المشهد يثبت أن المواطنين المصريين هم ثروة مصر الحقيقية بالفعل، وليس مجرد شعارات، وأن مؤسسات الدولة المصرية تعمل من أجل حمايتهم.



وأوضح مدير المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أن مؤسسات الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير وجمع المعلومات لإعادة المصريين المحتجزين باليمن، خاصة وأنها منطقة غير مستقرة وتشهد نزاعًا مسلحًا، والأمر كان في غاية الخطورة، مضيفًا: إمكانيات الدولة كبيرة، وتكاتف المؤسسات المعنية بالأمر استطاعت حل هذه المشكلة.

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، والخبير الأمني، إن مشهد عودة الصيادين المصرين الذين تم احتجازهم في اليمن، جعل المصريين يشعرون بالفخر تجاه دولتهم، والقيادة السياسية، لافتًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة عملت على حل هذه الأزمة.